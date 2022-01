Zhang, idee chiare: vuole aprire un ciclo. “In settimana rinnovano dirigenti e Brozo. Inzaghi…”

Il messaggio di Zhang, sui social, dopo la vittoria della Supercoppa manifesta la volontà di Suning di proseguire con l'Inter

Il messaggio di Zhang, sui social , dopo la vittoria della Supercoppa manifesta la volontà di Suning di proseguire con l'Inter. Ne è convinto Tuttosport che rimarca il fatto che "la proprietà intende andare avanti sulla strada dell’autofinanziamento, nella convinzione che, una volta avviata la macchina, questa possa correre veloce anche grazie alla capacità di pianificazione e alla bravura da parte dei dirigenti nell’effettuare le giuste scelte in materia di campagna acquisti". Se da una parte si punterà sull'autofinanziamento, dall'altra Suning farà "ricorso a prestiti e rifinanziamenti per riuscire a ovviare la mancanza di liquidità che è diventata un problema tangibile dopo che il Governo cinese ha chiuso i rubinetti agli investimenti in attività all’estero non considerate più strategiche".

Da tempo si parla, poi, di rinnovo in blocco dei dirigenti ma i tempi dell'annuncio sono imminenti. "La proprietà ha deciso di confermare in blocco i dirigenti, rinnovando loro il contratto fino al 2025, con gli annunci ufficiali attesi per la prossima settimana. Per dare solidità al progetto, sono stati rinnovati pure i contratti dei giocatori ritenuti più rappresentativi a partire da Lautaro Martinez (che, prima della pandemia, si sentiva già un giocatore del Barcellona...) per poi passare a Nicolò Barella e, soprattutto, a Marcelo Brozovic, la pratica più spinosa considerato che il croato sarebbe andato in scadenza a giugno. Missione compiuta anche in questo caso: dopo la gara con l’Atalanta sono attesi in sede il papà procuratore e l’avvocato di famiglia per ratificare l’accordo trovato fino al 2026 a 6 milioni di ingaggio più bonus", spiega Tuttosport.