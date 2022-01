Steven Zhang celebra l’Inter sui social: “+ 2 e continuiamo…”

Il presidente ha postato una foto scattata con la Supercoppa nella sede nerazzurra e fa una specie di promessa

"Più due e noi continuiamo". Steven Zhang celebra la vittoria dell'Interin Supercoppa contro la Juventus con un post sui social. Lo fa con una foto che lo immortala nella stanza dei trofei degli uffici di via della Liberazione. In sede è arrivato il trofeo vinto contro i bianconeri e il presidente si è messo in posa per sottolineare la soddisfazione per la vittoria.