Zhang: “Complimenti a Inzaghi e giocatori. Scudetto? Adesso non diciamo…”

Le parole del presidente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport

Dopo la convincente vittoria del'Inter contro la Roma, Steven Zhang, che ieri era a San Siro, è volato a Imola per assistere al Gran Premio di Formula 1. Il presidente nerazzurro è stato raggiunto ai microfoni di Sky Sport dove ha commentato il momento dell'Inter e non solo: "Serata e partita fantastica quella contro la Roma. Gli italiani sostengono la Ferrari e io sono qui per seguire la gara".