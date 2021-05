Inter, Zhang Jindong vota Conte. La lettera segna una fine. Salvo intoppi…

Ieri Zhang Jindong ha voluto pubblicare sul sito del club nerazzurro una lettera che contiene un messaggio chiaro

Ieri Zhang Jindong ha voluto pubblicare sul sito del club nerazzurro una lettera dove ha ringraziato giocatori e soprattutto Antonio Conte per la conquista del diciannovesimo scudetto. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , la lettera del patron di Suning segna una fine, quella delle voci di un’Inter che avrebbe cambiato proprietario e "che in realtà ha sempre cercato solo un finanziamento e un socio, fin dalle prime ore. L’operazione sta per essere ultimata: alla fine di questa settimana, salvo intoppi sotto forma di ritardi, arriverà la fumata bianca. La lettera però vale pure un inizio, «l’inizio del cammino» rappresentato dallo scudetto. Ma il cuore di quelle righe è Conte".

"Il messaggio è simbolico. Perché Jindong conta le parole, quando deve parlare di Inter: i suoi interventi sono rarissimi. È la voce della proprietà, non solo del presidente. I ringraziamenti sono per tutti, evidentemente: squadra, dirigenti, dipendenti. Ma la dedica speciale è per Conte. E non può essere casuale. Perché la permanenza dell’allenatore sulla panchina dell’Inter è il punto fermo su cui fondare la missione seconda stella. Il tecnico vorrà ascoltare nei prossimi giorni parole chiare sui programmi e sulla voglia del club di mantenere alta l’asticella competitività. Ecco: il messaggio di Jindong è l’apripista migliore possibile per arrivare a quel vertice con Steven con la rassicurazione, la carezza e il sostegno totale della proprietà. Sintetizzando: anche Jindong vota Antonio. Lo fa perché lo ritiene l’uomo cruciale del successo".