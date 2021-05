Moratti: “Mou? Sfida speciale, spero Conte non abbia dubbi. Suning? Credo alle loro parole”

L'ex presidente nerazzurro ha parlato di diversi temi all'uscita dagli uffici della Saras

Anche Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha commentato con un po' di stupore la notizia dell'approdo alla Roma di Josè Mourinho dalla prossima stagione. Intercettato dall'inviato di Fcinter1908.it e da altri cronisti sotto gli uffici della Saras, ha commentato la notizia: "Mi ha sorpreso, ma mi fa piacere tantissimo per lui. Il campionato diventa bellissimo e più interessante. Quest'anno era difficile che potesse tornare all'Inter, considerando che con questo allenatore l'Inter ha vinto il campionato. La scelta, sia da parte di Mourinho che della Roma, sembra interessante. L'ha sentito? Si, ma non abbiamo parlato di queste cose. La sfida con Conte sarà certamente interessante, con una carica speciale da parte di entrambi. Sarà uno stimolo anche per Conte? Sarebbe antipatico se avesse questo dubbio, mi auguro che non ce l'abbia".