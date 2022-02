Inter, Zhang non molla: no a offerta da 900 milioni. Ma la liquidità non basterà

Secondo indiscrezioni, Suning avrebbe rifiutato nelle scorse settimane una nuova proposta per il club nerazzurro

Fabio Alampi

La famiglia Zhang non intende mollare l'Inter. O, quanto meno, non per una cifra inferiore a quella fissata da tempo: per far vacillare Suning serve un miliardo di euro. A tal proposito Tuttosport svela l'ultimo sviluppo intorno al club nerazzurro: "Continuano i movimenti intorno alla proprietà dell'Inter. Secondo indiscrezioni, nelle scorse settimane Suning ha rifiutato un'offerta per comprare il club nerazzurro, pari a 900 milioni. Quindi inferiore alla cifra che viene ritenuta corretta da parte della famiglia Zhang, fissata a un miliardo. Secondo altre ricostruzioni, sarebbero in corso altre negoziazioni che potrebbero portare a sviluppi nei prossimi mesi".

Un altro rifiuto

"La provenienza dei soggetti interessati dovrebbe essere americana, come quella della maggioranza degli imprenditori o fondi finanziari che stanno rilevando il controllo delle società italiane, ultima in ordine di tempo l'Atalanta. Questa da 900 milioni sarebbe quindi la seconda proposta di acquisto dell'Inter rifiutata dopo quella del fondo inglese Bc Partners, un anno fa. Non è, infatti, chiaro se è possibile inserire nella lista anche il fondo sovrano saudita Pif. Per alcune fonti gli attuali proprietari del Newcastle avrebbero trattato per l'Inter fino alla metà di settembre virando poi sulla squadra di Premier League in assenza di un accordo completo con Suning. Secondo altre informazioni, invece, l'interesse di Pif non sarebbe mai stato davvero concreto. Resta il fatto che la famiglia Zhang prosegue nella volontà di mantenere la maggioranza dell'Inter, come ha confermato l'amministratore delegato della parte economica del club, Alessandro Antonello".

Quali prospettive per il futuro?

"Ma quali prospettive di crescita autonome ha l'Inter? Dopo aver chiuso la rinegoziazione del debito obbligazionario, gli investitori sono stati rassicurati sul fatto che il club nerazzurro ha liquidità in cassa sufficiente fino al termine della prossima stagione. È una rassicurazione non scontata dopo che, nel corso dell'annata 2020-21, l'Inter ha fatto addirittura fatica a pagare gli stipendi ai calciatori. Ma avere liquidità in cassa è il minimo indispensabile, non può diventare un pilastro sul quale fondare una programmazione di medio-lungo periodo. L'orizzonte peraltro non può essere collocato nemmeno troppo in là, visto che a maggio 2024 scade il termine per restituire il prestito da 275 milioni al fondo californiano Oaktree. E non è ipotizzabile che riparta la spinta dei munifici (quanto nebulosi, in alcuni casi) sponsor cinesi che hanno sostenuto la crescita dei ricavi dell'Inter nei primi tre anni della gestione Suning".