Inter, anche il presidente Zhang per la corsa scudetto. Inzaghi, rinnovo già definito

Dopo la vittoria di ieri sera del Milan con l'Empoli, l'Inter è costretta a vincere questa sera in casa del Torino. La squadra di Inzaghi deve tenere il ritmo alto e non staccarsi dalla vetta, anche se giocare contro Juric non sarà semplice. Ad accompagnare i nerazzurri in questa volata finale ci sarà anche il presidente Zhang che rimarrà in Italia e che ha già definito anche il futuro del tecnico.