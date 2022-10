Skriniar, da Zhang parole mirate e nette. Rinnovo vicino, Inter pronta allo sforzo massimo

"Il proclama potente di Steven su Skriniar sia caduto in un lussuoso hotel del centro chiamato “Palazzo Parigi”. Come la Ville Lumière che ha tentato e tenta ancora il difensore. Ma quel «sono sicuro» detto da Zhang non è un passaggio banale. Tanto che viene naturale chiedersi cosa abbia spinto il presidente a mettere insieme due parole così nette. La risposta è chiara: Steven è stato relazionato nei dettagli sul primo incontro avvenuto tra il difensore e i dirigenti. Sa che c’è spazio per chiudere un accordo, sa che l’ottimismo è crescente. E sa che dall’altra parte c’è un ragazzo che non ha ipotecato il suo futuro. «Lui sa il significato di questo club, sa quanto ama l’Inter: la situazione non mi preoccupa per nulla...». Parole mirate", riporta La Gazzetta dello Sport.