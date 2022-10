Biasin: “Skriniar? Ecco cosa ho intuito dai dirigenti. No dell’Inter quando ho chiesto…”

Intervenuto come ospite nell'ultima diretta Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul futuro di Milan Skriniar

"Quello con Skriniar è stato un incontro interlocutorio. Ho chiesto all'Inter: 'Si è parlato di cifre?' La risposta è stata 'no'. Si è parlato solo della disponibilità del giocatore a rinnovare il suo contratto con i nerazzurri. Certo, dovrebbe rifiutare il Paris Saint-Germain e giocare con Neymar, Mbappé e Messi, ma dall'altra parte c'è una fascia da capitano che può avere un peso. In generale la storia sarebbe già quasi scritta, nel caso di Skriniar la speranza di arrivare al rinnovo c'è ancora. I dirigenti mi hanno fatto capire che è una strada ancora tutta da percorrere, ma, se ad agosto lo davo per perso, ora comunque c'è ancora una speranza".