Inter, ecco la speranza di Zhang. Bc Partners, prende sempre più corpo questa ipotesi

Dopo la presa di posizione ufficiale da parte dell'Inter sul tema Suning, procede la trattativa con Bc Partners

Ieri è arrivata una presa di posizione ufficiale da parte dell'Inter sul tema Suning e sulla trattativa per l'ingresso di partner finanziari in società. Nella relazione di Inter, Media and Communication, ha specificato una cosa importante: "Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un ulteriore supporto esterno". Tutto questo mentre procede la trattativa con Bc Partners. Come riporta il Corriere dello Sport, la fine di marzo si avvicina e quello sarà uno snodo fondamentale per capire cosa attende la società nerazzurra.