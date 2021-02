UFFICIALE – Inter: “Supporto finanziario da Suning con o senza partner. Colloqui costanti”

Arriva una presa di posizione ufficiale da parte dell'Inter sul tema Suning e sulla trattativa per l'ingresso di partner in società

"La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell'ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un ulteriore supporto esterno. Ma è comunque ragionevole e prudente guardare anche all'esterno. In questo senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare insieme per trovare i partner adatti, che sia sotto forma di iniezione di capitale o altro. Colloqui con potenziali partner sono costanti".