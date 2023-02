Inter, Zhang ha svelato il suo obiettivo futuro all’Assemblea: messaggio trasmesso ai dirigenti

"In quel «Milano siamo noi» di Zhang, dunque, c’è tutto l’orgoglio del presidente. E ha pure un peso specifico sul piano della visibilità internazionale, di cui Steven ha sempre fatto un punto cruciale. Non è un caso che nell’ultima assemblea dei soci abbia voluto citare la possibilità di entrare tra le prime otto squadre d’Europa. È il grande obiettivo delle prossime settimane: la doppia sfida con il Porto può far salire all’Inter di Zhang un altro gradino. L’anno scorso arrivò per la prima volta il passaggio del girone, ora lì davanti ci sono i quarti di finale. Nulla di semplice, certo. Ma neppure nulla che sia fuori dalla portata di questa Inter. È un messaggio che Zhang ha sempre voluto trasmettere ai dirigenti, all’allenatore, agli stessi giocatori".