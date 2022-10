Zhang in trasferta dopo 5 mesi, settimana decisiva per l’Inter. Futuro? Ha le idee chiare

Il presidente dell'Inter torna in trasferta dopo la finale di Coppa. Italia. In settimana la Champions e l'assemblea dei soci del cub

Andrea Della Sala

L'Inter scenderà in campo questa sera in casa della Fiorentina, gara importante per la squadra di Inzaghi per dare continuità. A seguire la squadra ci sarà anche il numero uno del club.

"Firenze è un bel bivio per l’Inter. E Steven Zhang non poteva non esserci, a bordo del vagone nerazzurro che dalla fermata di Rho ha portato la squadra a Firenze. Il presidente in trasferta è un segnale di vicinanza che ha poche interpretazioni, se non quelle legate alla volontà di spingere Inzaghi. Non è un passaggio usuale: l’ultima volta di Zhang al seguito di Lautaro e compagni era stata a maggio, a Roma per la finale di Coppa Italia", ricorda La Gazzetta dello Sport.

"Non è una settimana qualunque, per Zhang. In serie: stasera un passaggio non banale in ottica campionato, mercoledì la possibilità di centrare per il secondo anno di fila gli ottavi di Champions League, con tanto di bonus da 9,6 milioni di euro (e un incasso top garantito a San Siro), infine venerdì l’assemblea dei soci. Durante la quale inevitabilmente Zhang affronterà il tema delle voci sul futuro della società. Le indiscrezioni si rincorrono, il presidente ha ribadito in privato la volontà di cercare solamente un socio di minoranza".

"I recenti viaggi negli Stati Uniti di Zhang, al netto delle smentite di rito, avrebbero avuto come oggetto anche alcune chiacchierate del presidente con diversi istituti bancari. Il desiderio di Zhang è quello di rendere l’Inter una società in grado di abbassare il più possibile le perdite, abbassando i costi e aumentando i ricavi. Ma oggi l’obiettivo è molto lontano dall’essere raggiunto. L’Inter non si autofinanzia, brucia cassa per circa 10 milioni di euro al mese. E sul club, pure se indirettamente, pende anche la scadenza del prestito di Oaktree, fissata nel 2024. Ci sono diversi fondi, negli Stati Uniti, abituati a entrare (almeno inizialmente) come partner di minoranza. È quello il terreno che Zhang vorrebbe battere. Ma è evidente che nessuno può sapere con certezza cosa ci sia in fondo al percorso. Del resto, una valutazione da 1,2 miliardi di euro per l’Inter è circolata non a caso. Un prezzo alto: se qualcuno arriva a pagarlo, l’Inter passa di mano. In questo scenario, la partita del nuovo stadio rischia di avere un ruolo cruciale", precisa il quotidiano.