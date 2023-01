Zhang: “4 trofei, viaggio fantastico. Futuro? Finché sarò presidente, si punterà a vincere”

Steven Zhang , presidente dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa ai danni del Milan: "Vincere il derby e un trofeo è emozionante: 6-7 anni fa il progetto era vincere trofei, quindi sono felice per tutti. E' un viaggio indimenticabile: devo ringraziare chi tutti quelli che lavorano con me, lo staff, i dirigenti e che continueranno a farlo.

Futuro? Guardando il passato stiamo facendo le cose giuste: fin quando sarò presidente, i tifosi possono essere sicuri che il progetto abbia l'obiettivo della vittoria come squadra e come Inter. Lo scudetto? Il campionato e la Champions sono lunghi, può succedere di tutto: per noi la competizione è aperta, mi auguro il meglio per noi".