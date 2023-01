LIVE alle 20 / Milan-Inter, derby di Supercoppa: le probabili formazioni del match

RIYADH - Manca pochissimo al derby di Supercoppa tra Milan e Inter. La squadra di Simone Inzaghi affronterà i rivali rossoneri per aggiudicarsi il trofeo messo in palio tra la vincente dello scudetto e quella della Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro non dovrebbe stravolgere l'undici designato, unico dubbio la presenza o meno di Romelu Lukaku dal primo minuto, ma l'ipotesi di vedere il belga dall'inizio appare più che remota. Saranno Dzeko e Lautaro dunque a suonare la carica, con Darmian preferito a Dumfries sulla corsia destra mentre in difesa ci sarà ancora una volta Acerbi al posto di De Vrij.