Le scelte di Simone Inzaghi in vista dell'ottavo di Coppa Italia: ampio turnover per il tecnico nerazzurro

Tra poco più di un'ora l'Inter farà il suo debutto nella Coppa Italia 2024/25. Alle 21:00 i nerazzurri sfideranno a San Siro l'Udinese, nel match valido per gli ottavi di finale che si giocherà in gara secca. Rispetto alla gara vinta contro la Lazio, Simone Inzaghi cambia ben nove elementi. In porta c'è il debutto in gara ufficiale di Josep Martinez, mentre al centro della difesa ci sarà Bisseck con Darmian e Bastoni a completare il pacchetto difensivo.