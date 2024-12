Per la dirigenza nerazzurra sarà anche l'occasione per vedere all'opera da vicino il difensore dei friulani Bijol

Stasera l'Inter scenderà in campo contro l'Udinese per gli ottavi di Coppa Italia. Per la dirigenza nerazzurra sarà anche l'occasione per vedere all'opera da vicino il difensore dei friulani Bijol. Lo sloveno sembra essere l'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter che è alla ricerca di un giocatore giovane da inserire come erede di Acerbi e De Vrij.