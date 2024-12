Così è successo per Napoli e Inter, la tendenza è cambiata: Inter e Atalanta volano in Italia e in Europa anche per il loro carattere offensivo

