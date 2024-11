Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Arsenal . Nonostante la sofferenza, soprattutto sui calci piazzati, la squadra di Simone Inzaghi ha portato a casa tre punti fondamentali in chiave accesso diretto agli ottavi di Champions League.

"Inter e Atalanta credo che possano pensare in grande. L'Inter non ha giocato bene, ma quando batti l'Arsenal vuol dire che sei una squadra. Io mi ricordo che quando battevo le grandi squadre prendevo una grande fiducia e iniziavo a sognare in grande".