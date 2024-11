In casa Inter il vero obiettivo è ripetersi in campionato, ma sullo sfondo c'è la Champions che rimane il sogno. Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò rivela un retroscena a proposito della voglia di andare in fondo in tutte le competizioni. "Da notizie che ho io con gente che fa parte dell'ambiente, dentro al mondo Inter è Inzaghi il più determinato di tutti a fare le due cose. Quest'anno lo dimostra questo turnover fatto col bilancino del farmacista".