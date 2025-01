Le cifre nel dettaglio

Un bottino enorme, nel quale non viene conteggiato il botteghino - che tra l’altro ha toccato vette storiche in questi anni - con i nerazzurri che chiaramente vogliono proseguire ancora su questa strada. Dopo 65 milioni di premi del 21’-22, i 98 dell’annata successiva e i 66 dell’ultima stagione, ora è già stata toccata quota 86. Con i possibili quarti che potrebbero valere altri 12.5 milioni e ai quali si aggiungeranno sicuramente i 20 milioni per la sola partecipazione al Mondiale per club. Insomma introiti economici davvero notevoli”, si legge.