"Alla fine di una delle più superbe esibizioni dell’Inter europea, l’architetto Inzaghi, ormai in tutto e per tutto un archi-star, è voluto rimanere in cantiere più a lungo del solito. Nel ventre di San Siro con tutti i collaboratori e i giocatori, mentre la società si congratulava felice anche per l’assegno in arrivo: questo primo cancello europeo porta una grandinata di milioni, siamo già a 87 in totale. Simone e i suoi hanno parlato per lunghi minuti dell’obiettivo centrato - riuscirci con questa autorevolezza non era scontato -, ma hanno subito alzato lo sguardo verso l’orizzonte. Il futuro è già adesso, bisogna conservare quest’onda positiva. Insomma, si è convenuto che l’Inter dovrà mantenere la stessa maschera feroce anche in campionato, senza alti e bassi: basta regali e sprechi di punti come a inizio stagione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.