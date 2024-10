Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys, ha parlato dell'imminente match di Champions League contro l'Inter al sito ufficiale del club elvetico: "Giocare in Champions League è fantastico. È successo tutto in modo incredibilmente veloce e probabilmente non mi renderò pienamente conto di quello che è realmente successo se non più tardi. In ogni caso sono grato per quello che posso vivere. Lo vedo come una motivazione a non arrendersi mai e a continuare a lavorare con tenacia".