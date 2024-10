E' di nuovo vigilia di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri in campo domani sera in casa dello Young Boys, ultimo fino a questo momento nel grande girone a 36 squadre con 8 gol subiti e nessuno segnato in due partite. Joël Magnin, allenatore degli svizzeri, ha presentato la gara in conferenza stampa. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di FCINTER1908.IT a Berna.