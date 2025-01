Mondiale per Club, Adidas fornitore ufficiale: presentato il pallone

"Al suo interno incorpora la tecnologia Ctr-Core, creata per aumentare l'affidabilità e la stabilità aerodinamica della palla. Serve anche a garantire che mantenga la sua forma e la ritenzione d'aria, con l'obiettivo di rendere il gioco più veloce e preciso. Inoltre, la tecnologia collegata invia le registrazioni dell'unità di misura dell'inerzia del pallone al sistema Var (Video Assistant Referee) in tempo reale, a una frequenza di 500 volte al secondo. Questa funzione è combinata con i dati sulla posizione del giocatore e l'applicazione dell'intelligenza artificiale in modo che la squadra dell'arbitro video prenda decisioni molto più immediate in situazioni di possibile fuorigioco e rilevi ogni tocco di palla, riducendo i ritardi nella risoluzione di incidenti specifici, come possibili infrazioni per fallo di mano", spiega l'Adnkronos.