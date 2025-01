Gianni Infantino simpatizza per l'Inter e non l'ha mai nascosto: il presidente della FIFA risponde così alla domanda di un giornalista

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ha mai nascosto il suo simpatizzare per l'Inter. Anche in alcune interviste (LEGGI QUI), Infantino ha ammesso che da piccolo seguiva con grande passione l'Inter, anche assieme a suo papà.