«Da 4-5 anni stiamo dimostrando di avere continuità e una certa competitività. Il Mondiale per Club è una grande occasione per dimostrare di tenerci a questa competizione, di voler arrivare fino in fondo. Non sarà facile perché ci sono grandi squadre. L'Inter sarà pronta». Così Javier Zanetti, che è stato negli States per la presentazione del trofeo ideato dalla FIFA, ha parlato della competizione che si giocherà a giugno.