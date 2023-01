Coppa Italia Primavera, Inter-Verona 5-4 risultato finale: nerazzurri ai quarti!

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo accompagnate dalla terna arbitrale: Inter in classica divisa nerazzurra, Verona in maglia gialla da trasferta.

Stankovic sventaglia sulla sinitra per Iliev, palla filtrante per Zuberek, il controllo del numero 9 nerazzurro non è perfetto e l'azione sfuma.

Altra occasione per l'Inter: Zuberek lavora un bel pallone in area di rigore, evita un avversario e calcia, il suo diagonale sfiora il palo.

Carboni salta un avversario sulla destra e crossa lungo, sul secondo palo spunta Fontanarosa che rimette in mezzo, la difesa del Verona allontana in affanno.

Carboni cade in area di rigore, l'arbitro lo ammonisce per simulazione.

Grande chance per il Verona: Patanè riceve sulla destra, converge e lascia partire un mancino insidioso, Calligaris tocca con la punta della mano e manda la palla sul palo prima e in corner poi.

Cambio obbligato per l'Inter: Calligaris non ce la fa, al suo posto entra Botis.

Entrata in ritardo di Andersen su Patanè, ammonito il centrocampista dell'Inter: punizione dal limite per il Verona.

Caia non sbaglia dal dischetto: rimonta completata per il Verona.

Inter a un passo dal gol: Zuberek risolve una mischia e tocca con la punta del piede, Kamate in spaccata non riesce a mettere in rete.

Cambio per il Verona: entra Verzini per Patanè.

Altra chance per l'Inter: Esposito serve bene Iliev, la difesa del Verona lo ferma ma regala palla a Di Maggio. Il destro piazzato del neo entrato non inquadra la porta.

Triplo cambio per il Verona: entrano Larsen, Schirone e Cisse per Calabrese, Riahi e Cazzadori.

Doppio cambio per l'Inter: escono Stankovic e Iliev, minuti finali per Martini e Owusu.

Palla in profondità per Owusu, ma irragiungibile.

Fallo di mano di Di Maggio, cartellino giallo per il centrocampista dell'Inter e punizione dal limite per il Verona.

L'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo in campionato contro l'Empoli, comincia oggi il suo cammino in Coppa Italia: avversario degli ottavi di finale è il Verona, che nei turni precedenti ha eliminato Padova e Udinese. La Primavera nerazzurra scende in campo con Carboni nel tridente accanto a Zuberek e Iliev. In porta si rivede Calligaris, in cabina di regia torna Stankovic con Andersen e Kamate ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 14, chi vince affronterà nei quarti la Sampdoria.