Primavera, Empoli-Inter 1-2 risultato finale: il 2023 comincia con una vittoria

Comincia con una vittoria il 2023 dell'Inter di Chivu: la Primavera nerazzurra si impone sul campo dell'Empoli e conquista il quinto risultato utile consecutivo in campionato, salendo a quota 14 punti in classifica e uscendo per la prima volta dalla zona retrocessione. Buona prestazione per Fontanarosa e compagni che, seppur senza brillare particolarmente, non concedono nulla agli avversari e tornano a casa con un successo fondamentale. Decidono le reti di Esposito nel primo tempo e di Owusu nella ripresa, a nulla serve il calcio di rigore trasformato nel finale da Renzi.