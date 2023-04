Primavera, Sassuolo-Inter 3-2 risultato finale: zona playoff sempre più lontana

Riparte con una sconfitta il cammino in campionato dell'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra perde 3-2 sul campo del Sassuolo e vede allontanarsi la zona playoff, distante ora 9 punti. Esposito e compagni reagiscono più con l'orgoglio e con i nervi che con il gioco, e lo fanno solamente dopo essere finiti sotto di 3 reti. Prestazione da dimenticare per l'Inter, che spiana la strada a un Sassuolo quadrato e concreto. Padroni di casa al 19' grazie a un erroraccio in costruzione dal basso dei nerazzurri, che si fanno rubare il pallone nella propria area di rigore e permettono a Russo di insaccare da pochi passi.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Sassuolo in classica divisa neroverde, Inter in maglia bianca da trasferta.

Occasione immediata per l'Inter per pareggiare, ma Owusu non ci arriva per un soffio a tu per tu con il portiere avversario.

Continua ad avere problemi fisici per Miranda, che non sembra in grado di proseguire.

Altra occasione per l'Inter: Kamate accelera sulla sinistra e mette in mezzo un pallone velenosissimo, Sarr sul secondo palo non ci arriva di un soffio.

Nella ripresa ti aspetti la reazione degli ospiti, ma dopo un minuto i neroverdi raddoppiano con Mandrelli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Inter scossa e inerme, e D'Andrea si inventa un grandissimo gol chiudendo di fatto i giochi. Esposito ha l'occasione per accorciare le distanze, ma si fa parare un calcio di rigore. Una giornata stregata, ma da qui parte il tentativo di rimonta interista: lo stesso Esposito si fa perdonare con uno stacco imperioso, il neo entrato Sarr mette i brividi al Sassuolo, ma non è abbastanza. Brutto passo falso per l'Inter, che mercoledì affronterà la Roma nella semifinale di Coppa Italia.

Venticinquesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio per 2-2 contro la Roma prima della sosta per le Nazionali, affronta in trasferta il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro ritrova Kassama e Nezirevic in difesa, completano il reparto Stabile al centro e Pozzi a sinistra con Botis in porta. Conferme a centrocampo e in attacco, con Akinsanmiro e Kamate ai lati di Stankovic in mediana e il tridente offensivo composto da Owusu, Esposito e Iliev. Calcio di inizio alle ore 13.