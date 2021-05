Primavera, Inter-Milan 1-0 risultato finale: Satriano-gol, il derby è ancora nerazzurro!

I ragazzi di Madonna si aggiudicano anche il derby di ritorno: decisiva la rete nel primo tempo di Satriano

Fabio Alampi

Inter 1-0 Milan

20:54 - 26 mag Non c'è più tempo! L'Inter vince il derby di Milano! Decide la rete di Satriano, nerazzurri sempre più primi in classifica! 93' 20:50 - 26 mag Scintille tra Oristanio e Obaretin, deve intervenire l'arbitro. 91' 20:50 - 26 mag Altra occasione per Oristanio, Milan in difficoltà. 90' 20:49 - 26 mag Concessi 4 minuti di recupero. 90' 20:47 - 26 mag Inesauribile Zanotti, che punta l'avversario diretto e calcia: Jungdal respinge e manda in angolo. 84' 20:43 - 26 mag Cartellino giallo per proteste per Zanotti. 83' 20:41 - 26 mag Doppia sostituzione per il Milan: dentro Tolomello e Saco per Mionic e Capone. 82' 20:40 - 26 mag Azione personale di Akhalaia, che ruba un bel pallone ma si fa ingolosire e calcia anzichè servire i compagni megli opiazzati. 81' 20:38 - 26 mag Ultimi due cambi per l'Inter: entrano Dimarco e Andrea Moretti per Vezzoni e Sottini. 80' 20:37 - 26 mag Sinistro dalla lunga distanza di Capone, palla abbondantemente alta sopra la traversa. 76' 20:34 - 26 mag Sostituzione Milan: N'Gbesso prende il posto di Roback. 75' 20:34 - 26 mag Ennesima accelerazione di Zanotti, il Milan si rifugia in corner. 71' 20:30 - 26 mag Satriano non ce la fa: al suo posto entra Akhalaia. Esce anche Wieser, sostituito da Lindkvist. 70' 20:30 - 26 mag Problemi fisici per Satriano che rimane a terra, il Milan continua a giocare. 69' 20:29 - 26 mag Gran giocata di Zanotti sulla destra, palla per Oristanio che prova a piazzare con il sinistro, la difesa del Milan fa muro. 64' 20:29 - 26 mag Primo cambio anche per il Milan: esce Di Gesù, entra Nasti. 57' 20:17 - 26 mag Primo cambio del match: finisce la partita di Casadei, al suo posto entra Boscolo Chio. 55' 20:13 - 26 mag Prima, vera occasione per il Milan: Roback vince il duello con Sottini e mette in mezzo un pallone insidioso. Moretti allontana ma sulla testa di Di Gesù, carambola che sfiora il palo. 49' 20:09 - 26 mag Roback entra in area, Moretti è bravo in chiusura e lascia uscire il pallone. 46' 20:04 - 26 mag Inter subito aggressiva: Zanotti scappa sulla destra e crossa in mezzo, il colpo di testa di Oristanio è debole e fuori misura. 20:02 - 26 mag Comincia la ripresa: nessun cambio per i due tecnici. 19:55 - 26 mag Finisce senza recupero il primo tempo di Inter-Milan: nerazzurri in vantaggio per 1-0 grazie alla zampata di Satriano. 44' 19:55 - 26 mag Ammonito Sottini per fallo di mano. 42' 19:55 - 26 mag Inter a un passo dal raddoppio: corner dalla destra battuto da Oristanio, Satriano di testa da due passi non trova la porta. 41' 19:54 - 26 mag Satriano si allarga sulla destra, attira su di sè due avversari e crossa in mezzo: angolo per l'Inter. 39' 19:54 - 26 mag Ancora in avanti l'Inter, nessun pericolo per Jungdal. 34' 19:52 - 26 mag Il Milan prova a reagire: combinazione Di Gesù-Olzer sulla destra, fa buona guardia la difesa dell'Inter. 29' 19:34 - 26 mag INTER IN VANTAGGIOOOO!! SATRIANOOOOO!! Azione personale di Oristanio, che entra in area e di sinistro prova a battere Jungdal. Il portiere rossonero respinge, tap in di Satriano in scivolata! 27' 19:30 - 26 mag Palla lunga per Satriano, l'attaccante nerazzurro controlla e si invola la porta, ma l'arbitro ferma il gioco per un presunto fallo su Michelis. 22' 19:25 - 26 mag Inter ancora in avanti: Zanotti sfonda sulla destra e trova sul lato opposto Vezzoni, il suo destro a giro termina lontano dallo specchio della porta. 20' 19:23 - 26 mag Inter vicina al vantaggio: azione personale di Oristanio, che resiste alla carica di Obaretin e prova a beffare Jungdal con la punta del sinistro, ma il suo tiro è troppo centrale. 16' 19:18 - 26 mag Occasione per l'Inter: traversone forte e teso dalla sinistra di Vezzoni, Michelis sfiora e manda fuori tempo Satriano. 14' 19:16 - 26 mag Intervento in ritardo di Casadei su Mionic: primo cartellino giallo del match. 11' 19:14 - 26 mag STANKOVIIIIIC!! Il portiere dell'Inter ipnotizza Olzer e respinge il calcio di rigore! 10' 19:13 - 26 mag Calcio di rigore per il Milan: Vezzoni aggancia Olzer, l'arbitro indica il dischetto tra le grandi proteste nerazzurre. 9' 19:11 - 26 mag Scintille a centrocampo tra Vezzoni e Olzer, l'arbitro provvede a riportare la calma. 7' 19:10 - 26 mag Oristanio allarga sulla sinistra per Vezzoni, cross immediato respito da Michelis ma l'arbitro non concede calcio d'angolo. 3' 19:07 - 26 mag Oristanio scappa sulla destra e mette in mezzo un pallone insidioso, allontana a fatica la difesa del Milan prima del tentativo di Wieser. 2' 19:06 - 26 mag Subito prime scaramucce tra Satriano e Michelis, l'arbitro interviene prontamente. 19:04 - 26 mag Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Milan. 19:00 19:04 - 26 mag Prima del calcio di inizio viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Tarcisio Burgnich, bandiera nerazzurra scomparsa oggi all'età di 82 anni. 18:58 19:00 - 26 mag Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica maglia nerazzurra, Milan in divisa bianca. 18:50 18:51 - 26 mag Riscaldamento terminato: i calciatori rientrano negli spogliatoi, tra pochi minuti il calcio di inizio del match. 18:25 18:43 - 26 mag Inter e Milan scendono in campo: inizia la fase di riscaldamento.

Dopo aver vinto il derby di andata, l'Inter di Armando Madonna vince anche quello di ritorno: la Primavera nerazzurra batte 1-0 il Milan e risponde al successo pomeridiano della Juventus, rimanendo in testa alla classifica alla vigilia della super sfida di sabato proprio contro i bianconeri. Decisivo il gol nel finale di primo tempo di Satriano, che in spaccata ribadisce in rete il tentativo di Oristanio respinto da Jungdal.

Partita preparata alla perfezione dall'Inter, in controllo del match dal primo all'ultimo minuto, con il solo errore di non aver chiuso la pratica in anticipo. Milan inferiore tecnicamente e tatticamente: l'unico pericolo arriva dopo 10 minuti, ma Stankovic conferma ancora una volta il suo particolare feeling con i calci di rigore e respinge il tentativo di Olzer. Buone indicazione da Oristanio e Lorenzo Moretti, di nuovo titolari dopo mesi tra infermeria e panchina e in campo per tutto l'incontro: torneranno utilissimi in questo rush finale.

Tempo di Derby di Milano nel campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, prima in classifica e reduce dal successo nel big match contro la Roma, affronta il Milan di Federico Giunti. Nella gara di andata i nerazzurri si imposero con un netto 0-3 grazie al gol di Vezzoni e alla doppietta di uno scatenato Satriano, che anche oggi guiderà l'attacco interista. Al suo fianco Oristanio, che torna dal primo minuto così come Lorenzo Moretti, che sostituisce lo squalificato Kinkoue. Davanti a Stankovic conferme per Hoti e Sottini, sulle fasce Zanotti e Vezzoni, centrocapo composto dal rientrante Casadei, Sangalli e Wieser. Calcio di inizio alle ore 19.

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan Primavera:

INTER (3-5-2): 1 Stankovic (C); 4 L. Moretti, 5 Hoti, 3 Sottini; 2 Zanotti, 8 Casadei, 6 Sangalli, 11 Wieser, 7 Vezzoni; 10 Oristanio, 9 Satriano

A disposizione: 12 Magri, 21 Rovida, 13 Dimarco, 14 A. Moretti, 15 Carboni, 16 Tonoli, 17 Mirarchi, 18 Lindkvist, 19 Boscolo Chio, 20 Goffi, 22 Akhalaia, 23 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

MILAN (4-3-3): 1 Jungdal; 2 Coubis, 6 Michelis, 5 Obaretin, 3 Oddi; 7 Di Gesù, 4 Frigerio, 8 Mionic; 10 Olzer (C), 9 Roback, 11 Capone

A disposizione: 12 Moleri, 22 Pseftis, 13 Tahar, 14 Cretti, 15 Fili, 16 Tolomello, 17 Saco, 18 Robotti, 19 Nasti, 20 N'Gbesso

Allenatore: Federico Giunti

Arbitro: Francesco Luciani (sez. Roma 1)

Assistenti: Pappagallo - Catucci