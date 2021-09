Youth League, Inter-Real Madrid 1-1 risultato finale: Nunziatini evita il ko

Comincia con un pareggio il cammino europeo della Primavera nerazzurra: decisiva la rovesciata dell'ex Livorno

Comincia con un pareggio per 1-1 il cammino in Youth League dell'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra soffre, va sotto contro un Real Madrid talentuoso e propositivo, ma non molla mai e trova il gol in pieno recupero con una rovesciata di Nunziatini. Prova di carattere dell'Inter, che ci crede fino all'ultimo e conquista un punto importante per la classifica e per l'autostima. I nerazzurri, schierati con il confermato 4-3-2-1, partono bene, ma dopo pochi minuti gli ospiti prendono il comando delle operazioni. Rovida si mette in mostra con diversi interventi, mantenendo il risultato in parità. Nella ripresa il Real Madrid passa meritatamente in vantaggio con Peter, uno dei migliori, che risolve una mischia e realizza di sinistro. L'Inter sbanda, rischia di affondare, ma non molla e all'ultimo respiro trova il pareggio con la rete tanto bella quanto importante di Nunziatini.