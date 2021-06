Primavera, Lazio-Inter 0-2 risultato finale: Casadei, una doppietta da primato!

I nerazzurri di Madonna vincono a Roma grazie a un super Casadei e si riportano momentaneamente in testa alla classifica

Gara combattuta e all'insegna dell'equilibrio, tra due squadre bisognose di punti per obiettivi diversi: l'Inter per le zone nobili della classifica, la Lazio per sperare ancora nella salvezza. Grande intensità, poche occasioni da gol e una rete annullata per parte (Franco nel primo tempo, Vezzoni nella ripresa). Quando tutto lascia pensare a un pareggio arriva la fiammata di Casadei: il centrocampista nerazzurro sfoggia le sua qualità migliori, l'inserimento dalle retrovie e il terzo tempo nello stacco aereo, per segnare due volte in pochi minuti, battendo Pereira con due splendidi colpi di testa. Da segnalare il ritorno di Fonseca, in campo per tutta la ripresa. I nerazzurri torneranno in campo sabato per la sfida casalinga contro il Bologna.