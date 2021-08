LIVE Inter-Dinamo Kiev 2-0: subito Dzeko, raddoppio nerazzurro!

Su FcInter1908.it il racconto testuale dell'amichevole tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu

Squadre in campo: tutto pronto per cominciare

Occasionissima Inter! Batti e ribatti in area, la palla arriva a Barella che spara un buon destro da centro area: Buschan respinge in angolo

GOL BELLISSIMO DELL'INTER! AZIONE TUTTA DI PRIMA, SKRINIAR TOCCA A DZEKO, TACCO PER SENSI E TACCO PER BARELLA, CHE INFILA DI SINISTRO! CHE GOL!

Altra uscita per l'Inter di Simone Inzaghi, che all'U-Power di Monza sfida la Dinamo Kiev in un'amichevole dal sapore internazionale. Il nuovo tecnico nerazzurro ha l'occasione per capire quali progressi la sua squadra sta facendo e anche cosa manca in vista della prima giornata di campionato, che sarà tra soli sette giorni contro il Genoa. Edin Dzeko, appena arrivato, giocherà subito titolare, con Stefano Sensi che sarà alle sue spalle come trequartista. Queste le formazioni ufficiali della gara, fischio d'inizio alle 18.30: