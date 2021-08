Incontro Inzaghi-Marotta-Ausilio: “Dall’Inter arrivata una promessa sul mercato”

Nella giornata di ieri Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero avuto un incontro con l'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi

Nella giornata di ieri, secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Beppe Marotta e Piero Ausilio, amministratore delegato e direttore sportivo dell'Inter , avrebbero avuto un incontro con l'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, per fare il punto della situazione sul fronte mercato. Come scrive il quotidiano, i dirigenti interisti avrebbero promesso al tecnico l'arrivo di un altro attaccante, dopo quello di Dzeko:

"L'uno-due messo a segno prima di Ferragosto (Dzeko-Dumfries) ha permesso all’Inter di completare la rosa e di mettersi in surplace di fronte alle opportunità di mercato che inevitabilmente caratterizzeranno le prossime settimane. Ieri, in tal senso, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto ancora una volta il punto con Simone Inzaghi a cui è stato promesso un altro attaccante per rendere ancora più profondo il reparto, anche alla luce del sempre più frequenti guai fisici di Alexis Sanchez che l’Inter riavrà solo dopo la sosta".