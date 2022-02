Primavera, Atalanta-Inter 1-1 risultato finale: Casadei evita la sconfitta

I ragazzi di Chivu trovano il pareggio nella ripresa dopo il vantaggio firmato Sidibe. Risultato giusto per quanto visto in campo

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Atalanta in classica divisa nerazzurra, Inter in maglia bianca.

Atalanta in vantaggio: sospetto tocco di braccio di Panada, che verticalizza per Pagani. Palla arretrata per Sidibe, che di prima intenzione calcia e batte Rovida.

Ritmi alti, intensità, occasioni da entrambe le parti: termina 1-1 la sfida tra Atalanta e Inter, gara valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera. Risultato che, alla luce di quanto visto in campo, si può ritenere giusto. Novità di formazione per i nerazzurri milanesi: Chivu cambia modulo, passando al 3-5-2, mettendosi a specchio rispetto agli avversari, e l'inizio di partita sembra dargli ragione, con Zanotti e compagni che da subito premono sull'acceleratore. Ad andare in vantaggio, tuttavia, sono i padroni di casa, che sfruttano la prima occasione per andare in gol con Sidibe. L'Inter prova a riportarsi in parità, ma il primo tempo termina con l'Atalanta avanti per 1-0. Nella ripresa Chivu ridisegna la squadra, inserisce una punta (Abiuso) e passa al 3-4-1-2, e la mossa si rivela azzeccata: ci pensa il solito Casadei con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa, a segnare la rete dell'1-1. La partita si infiamma, le occasioni si susseguono una dopo l'altra, ma il punteggio non cambierà più.