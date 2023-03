Primavera, Atalanta-Inter 2-0 risultato finale: battuta d’arresto per i ragazzi di Chivu

Si ferma a 6 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato dell'Inter di Chivu: la Primavera nerazzurra perde 2-0 sul campo dell'Atalanta e interrompe la propria rincorsa verso la zona playoff. Dopo un buon primo tempo, giocato su ritmi alti e con occasione da entrambe le parti, Esposito e compagni crollano nella ripres: Bernasconi prima e Felleni poi battono Botis, nel finale non c'è la reazione auspicata da parte dell'Inter e l'Atalanta conquista 3 punti preziosissimi in chiave salvezza. Nel prossimo turno i ragazzi di Chivu ospiteranno al Konami Youth Development Centre la Roma.

Dervishi perde un brutto pallone e dà il via al contropiede dell'Atalanta: De Nipoti serve in profondità Falleni, bravo Botis in uscita.

Riparte l'Inter: altro ottimo spunto di Owusu, Kamate allarga per Iliev che converge ma perde l'attimo per calciare in porta.

Sesta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio a reti bianche contro il Lecce capolista e in serie positiva da 6 partite, affronta un'Atalanta bisognosa di punti per allontanare lo spettro della retrocessione. Il tecnico nerazzurro cambia la difesa: davanti a Botis, con Stabile in panchina e Kassama non disponibile, i centrali sono Stante e Fontanarosa, con Dervishi a destra e Pelamatti a sinistra. In mezzo al campo Stankovic in cabina di regia con Akinsanmiro e Kamate ai suoi lati, in attacco spazio al tridente Owusu-Esposito-Iliev. Calcio di inizio alle ore 13.