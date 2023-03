Primavera, Inter-Lecce 0-0 risultato finale: poche emozioni, pareggio a reti bianche

Settimo risultato utile consecutivo in campionato per i nerazzurri di Chivu, che rimangono a 6 punti dalla zona playoff

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Inter e Lecce. La Primavera nerazzurra, al settimo risultato utile consecutivo in campionato, ferma sullo 0-0 la capolista, che arrivava da 8 vittorie di fila. I ragazzi di Chivu, oggi assente in quanto squalificato, rimangono a 6 punti dalla zona playoff, ma confermano i progressi mostrati nell'ultimo periodo, in particolar modo per quanto riguarda la solidità difensiva. Poche occasioni da gol da entrambe le parti, punteggio che rispecchia l'andamento del match, con le retroguardie che hanno la meglio sugli attacchi. Nel prossimo turno, in programma sabato 11 marzo, l'Inter sarà di scena sul campo dell'Atalanta.