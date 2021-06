Primavera, Atalanta-Inter 2-2 risultato finale: nerazzurri secondi e in semifinale

Segui su Fcinter1908 la diretta testuale di Atalanta-Inter, ultima giornata del campionato Primavera

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Atalanta in classica divisa nerazzurra, Inter in magllia bianca da trasferta.

Atalanta subito pericolosa: Gyabuaa sfonda sulla destra, palla in mezzo per Italeng che in spaccata mette sull'esterno della rete.

INTER IN VANTAGGIOOOOO!! BONFANTIIII!! Grande spunto individuale di Satriano, che scappa sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Bonfanti deve solamente spingere in rete!

Altra occasioe per Bonfanti, che si invola verso la porta avversaria e scarica un sinistro che Dajcar manda in calcio d'angolo.

Angolo dalla destra per l'Atalanta: la palla arriva a Renault, ma il suo tiro viene deviato e termina ancora in corner.

Ci prova ancora l'Atalanta: ennesimo cross in mezzo, Kinkoue svirgola e manda in corner.

Pareggio Atalanta: errore in fase di rinvio di Andrea Moretti, ne approfitta Renault che serve Italeng. Il diagonale dell'attaccante orobico non lascia scampo a Stankovic.

Non c'è più tempo: l'Inter pareggia 2-2 sul campo dell'Atalanta e chiude la regular season al secondo posto, conquistando il pass per le Final Four.

Si chiude con un pareggio per 2-2 sul campo dell'Atalanta la regular season del campionato Primavera dell'Inter di Armando Madonna. I nerazzurri terminano a quota 57 punti, gli stessi di Sampdoria e Juventus, ma si qualificano alle semifinali scudetto come seconda classificata (dietro ai blucerchiati) grazie alla classifica avulsa e alla differenza reti negli scontri diretti.

A Zingonia la formazione interista parte forte e si porta sul doppio vantaggio dopo soli 23 minuti grazie a Bonfanti e Casadei (entrambi gli assist portano la firma di Satriano), ma i padroni di casa prima accorciano le distanze con Italeng allo scadere del primo tempo e poi trovano la rete del definitivo 2-2 a gara quasi conclusa, ancora con l'attaccante camerunense. Missione compiuta per l'Inter, che accede così alle Final Four dove affronterà la vincente di Juventus-Empoli (gara in programma per domenica 27 giugno).

Ultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, prima in classifica, affronta l'Atalanta di Massimo Brambilla. I nerazzurri milanesi puntano a chiudere la regular season nei primi due posti, e per farlo basta un punto. Il tecnico interista presenta diverse novità di formazione rispetto alla gara contro il Bologna di domenica: in difesa rientrano Andrea Moretti e Kinkoue a comporre con Sottini il terzetto davanti a Stankovic. Sulla destra chance importante per Persyn, bisognoso di mettere minuti nelle gambe in vista delle fasi finali, sulla corsia opposta Dimarco, in mezzo Squizzato con Casadei e Wieser ai suoi lati; davanti, al fianco dell'intoccabile Satriano, c'è Bonfanti. Calcio di inizio alle ore 15.