Primavera, Atalanta-Inter 1-1 risultato finale: Vlahovic risponde a Sarr

Un'altra vittoria sfumata nel finale per l'Inter Primavera che, esattamente come contro il Verona nel turno precedente, passa in vantaggio ma si fa rimontare a pochi minuti dal triplice fischio. Contro l'Atalanta finisce 1-1, al termine di un match molto intenso e combattuto. I ragazzi di Chivu restano primi in classifica e imbattuti in campionato e, grazie alla sconfitta del Milan, guadagnano un punto sui cugini rossoneri. Il tecnico nerazzurro presenta lo stesso undici visto prima della sosta per le Nazionali, con Bovo al posto di capitan Stankovic come unica novità. Il forte vento e le condizioni tutt'altro che perfette del campo incidono parecchio sulla qualità delle giocate, con le due squadre che si danno battaglia senza però riuscire a creare occasioni pericolose.

Atalanta 1-1 Inter

14:57 - 25 nov Non c'è più tempo! Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Inter. 94' 14:56 - 25 nov Contropiede Inter, Zuberek si fa tutto il campo da solo e prova a servire Sarr a centro area, si salva la difesa dell'Atalanta. 93' 14:51 - 25 nov Che chance per l'Atalanta: bolide dalla distanza di Manzoni, Calligaris vole e toglie la palla dall'incrocio dei pali. 91' 14:49 - 25 nov Ultimo cambio per l'Inter: entra Mazzola per Di Maggio. 14:49 - 25 nov Concessi 4 minuti di recupero. 89' 14:47 - 25 nov GOL DELL'ATALANTA. Bella azione collettiva: imbucata di Bonanomi per Castiello, che non calcia ma serve Vlahovic tutto solo a centro area, che da due passi non può sbagliare. 88' 14:45 - 25 nov Inter pericolosa: sinistro potente dal limite di Di Maggio, Pardel si oppone di pugno. 86' 14:43 - 25 nov Due sostituzioni per l'Inter: dentro Zuberek e Zanchetta per Kamate e Akinsanmiro. 85' 14:42 - 25 nov Botta dal limite di Guerini, Matjaz respinge con la schiena. 81' 14:39 - 25 nov Occasione per l'Atalanta: Castiello spizza per Bonanomi, che si gira ma calcia debolmente. Nessun problema per Calligaris. 75' 14:32 - 25 nov Sostituzione Atalanta: entra Castiello, esce Bordiga. 73' 14:29 - 25 nov Fallo di Regonesi su Kamate lanciato in campo aperto, cartellino giallo inevitabile. 71' 14:28 - 25 nov Doppio cambio anche per l'Inter: dentro Vedovati e Miconi, fuori Quieto e Aidoo. 66' 14:24 - 25 nov Doppio cambio per l'Atalanta: entrano Bonanomi e Cassa per Obric e Colombo. 64' 14:21 - 25 nov Aidoo ferma fallosamente Manzoni: ammonito. 58' 14:18 - 25 nov GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! SAAAAAAARR!! Rimessa laterale dalla sinistra, la palla si impenna, indecisione dei difensori dell'Atalanta e Sarr è il più lesto a colpire di testa per battere Pardel! 57' 14:14 - 25 nov Di Maggio prova lo spunto sulla destra e guadagna un calcio d'angolo per l'Inter. 55' 14:13 - 25 nov Stesso copione del primo tempo: tanta intensità in mezzo al campo, poca precisione. 14:02 - 25 nov Comincia il secondo tempo, nessun cambio per i due tecnici. 13:47 - 25 nov Finisce qui il primo tempo: risultato fermo sullo 0-0. 13:46 - 25 nov Concesso un minuto di recupero. 42' 13:44 - 25 nov Angolo dalla destra per l'Inter: batte Cocchi, mischia in area di rigore, Di Maggio prova a calciare ma viene murato. 34' 13:35 - 25 nov Di Maggio ci prova dalla lunga distanza, palla altissima. 31' 13:32 - 25 nov Seconda ammonizione per l'Inter, questa volta tocca a Matjaz. 24' 13:27 - 25 nov Rimane a terra Obric: entra in campo lo staff medico dell'Atalanta, gioco momentaneamente interrotto. 18' 13:20 - 25 nov Errore in disimpegno di Calligaris, che regala una rimessa laterale all'Atalanta. 15' 13:15 - 25 nov Ritmi alti, tanta intensità, ma anche molta imprecisione. 9' 13:09 - 25 nov Cocchi affonda sulla sinistra, il suo cross diventa un tiro ma la palla finisce sull'esterno della rete. 8' 13:08 - 25 nov Prima ammonizione del match: cartellino giallo per Bovo. 5' 13:06 - 25 nov Retropassaggio di testa corto da parte di Matjaz, Calligaris deve uscire e spazzare per evitare problemi. 13:01 - 25 nov Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 12:58 12:59 - 25 nov Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Atalanta in classica divisa nerazzurra, Inter in maglia bianca da trasferta.

Nella ripresa parte meglio l'Inter che, dopo aver guadagnato progressivamente terreno, si porta in vantaggio con Sarr, lesto ad approfittare di una dormita della difesa bergamasca. Quarto gol in campionato e quinto stagionale per l'attaccante interista. L'Atalanta prova a reagire, e i cambi di Bosi portano nuova linfa alla squadra, seppur senza creare particolari pericoli. Nel finale, tuttavia, i padroni di casa trovano il pareggio con Vlahovic, che insacca da pochi passi al termine di una bella azione corale.

Undicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, prima in classifica e unica squadra ancora imbattuta in Italia, affronta in trasferta l'Atalanta, quinta e reduce da 3 vittorie consecutive. Il tecnico nerazzurro schiera l'undici base, con Bovo al posto di capitan Stankovic come unica novità. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): 1Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 5 Bovo, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr (C), 11 Quieto. A disposizione: 21 Raimondi, 2 Nezirevic, 13 Motta, 16 Guercio, 17 Vedovati, 18 Zuberek, 24 Ricordi, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 31 Zanchetta. Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Pardel; 2 Obric, 4 Comi, 18 Guerini (C); 14 Bordiga, 36 Colombo, 6 Mendicino, 33 Regonesi; 7 Manzoni, 11 Vavassori; 9 Vlahovic. A disposizione: 22 Sala, 3 Simonetto, 5 Ghezzi, 8 Riccio, 21 Bonanomi, 23 Tornaghi, 28 Martinelli, 29 Castiello, 30 Capac, 31 Cassa, 32 Gariani. Allenatore: Giovanni Bosi.

Arbitro: Mattia Drigo (sez. Portogruaro). Assistenti: Boato-Roncari.