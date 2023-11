Primavera, Verona-Inter 1-1 risultato finale: non basta Kamate, vittoria sfumata

I nerazzurri di Chivu rimangono in testa alla classifica e imbattuti, ma il Milan si porta a un solo punto

Vittoria sfumata per l'Inter Primavera, che pareggia 1-1 sul campo del Verona dopo essere stata a lungo in vantaggio e in controllo del gioco. I nerazzurri affrontano così la sosta per le Nazionali ancora al primo posto in classifica e imbattuti in campionato, ma con il vantaggio sul Milan secondo che si riduce a un solo punto.

Verona 1-1 Inter

17:56 - 12 nov Non c'è più tempo! Verona-Inter termina con il punteggio di 1-1. 94' 17:51 - 12 nov Cambio per il Verona: Doucouré non ce la fa più, al suo posto c'è Fagoni. 17:48 - 12 nov Concessi 5 minuti di recupero. 85' 17:43 - 12 nov GOL DEL VERONA: erroraccio di Calligaris, che controlla male un pallone banale e viene beffato da Diao, che ringrazia e insacca. 80' 17:38 - 12 nov Due cambi anche per il Verona: finisce il match di Rigo e Dentale, al loro posto De Battisti e Vermesan. 80' 17:37 - 12 nov Ultimi due cambi per l'Inter: entrano Zuberek e Diallo per Sarr e Kamate. 74' 17:32 - 12 nov Sostituzione per il Verona: fuori Patanè, dentro Agbonifo. 68' 17:26 - 12 nov Nwanege entra in ritardo su Owusu: ammonito. 66' 17:23 - 12 nov Altro cambio per l'Inter: dentro Nezirevic per Aidoo. 63' 17:21 - 12 nov Trettenuta prolungata di Aidoo su Cisse, cartellino giallo inevitabile. 60' 17:17 - 12 nov Doppio cambio per l'Inter: escono Di Maggio e Quieto, entrano Berenbruch e Owusu. 57' 17:15 - 12 nov Verona a un passo dal pareggio: botta dalla distanza di Rihai, Calligaris calcola male la traiettoria e deve ringraziare la traversa. 52' 17:10 - 12 nov Si fa vedere in avanti il Verona: ci prova due volte Diao con il sinistro, Calligaris respinge. 49' 17:06 - 12 nov Solo un grande spavento per Stante, che si rialza e ritorna in campo. 47' 17:05 - 12 nov Brutta torsione del ginocchio per Stante, che rimane a terra dolorante: accorre subito lo staff medico dell'Inter. 17:04 - 12 nov Comincia la ripresa, nessun cambio per i due tecnici. 16:47 - 12 nov Finisce qui il primo tempo di Verona-Inter: nerazzurri avanti grazie al gol di Kamate. 16:47 - 12 nov Concessi 2 minuti di recupero. 43' 16:43 - 12 nov Quieto riceve sulla sinistra, converge e prova il destro della distanza: palla fuori di poco. 36' 16:37 - 12 nov Il Verona prova a soprendere l'Inter battendo rapidamente un calcio di punizione, ma il traversone dalla sinistra di Rigo è troppo lungo e non trova compagni. 35' 16:34 - 12 nov Filtrante di Aidoo per Kamate, il cross del francese viene bloccato da Chiesa. 33' 16:32 - 12 nov Inter ancora pericolosa: Akinsanmiro serve Sarr che controlla e scarica un gran sinistro, Chiesa respinge e manda in corner. 31' 16:32 - 12 nov Quieto riceve sulla sinistra e crossa in mezzo, alluntana la difesa del Verona. 25' 16:24 - 12 nov Kamate viene steso al limite dell'area: punizione da ottima posizione per l'Inter. 23' 16:23 - 12 nov Akinsanmiro prova ad allungare sulla destra, chiude con qualche affanno la difesa del Verona. 19' 16:19 - 12 nov Occasione per l'Inter: palla in profondità per Sarr, che scarica un sinistro in diagonale sul quale Chiesa non si fa sorprendere. 15' 16:16 - 12 nov Prima ammonizione del match: ammonito Lima per un fallo su Kamate. 10' 16:14 - 12 nov GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! KAMATEEEEEEEEE!! Magia del numero 10 nerazzurro, che riceve palla al limite dell'area, ubriaca con le sue finte il diretto avversario e di destro non lascia scampo al portiere avversario! 16:14 - 12 nov Fischio dell'arbitro, si comincia!

Chivu ritrova Kamate, e il francese fa subito la differenza. Il francese dopo soli 10 minuti realizza il suo sesto gol nelle ultime 6 partite giocate con un'autentica magia: controllo di suola, doppio passo a ubriacare il diretto avversario e palla in rete. L'Inter domina senza particolari sforzi, ma non trova il raddoppio e lascia aperta la contesa, favorendo la reazione del Verona nella ripresa: gli scaligeri prima colpiscono la traversa, poi nel finale trovano il pareggio sfruttando un erroraccio di Callegaris, che regala il pallone a Diao che da due passi non può sbagliare.

Decima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, prima in classifica e ancora imbattuta in Italia, affronta in trasferta il Verona. Il tecnico nerazzurro sceglie Sarr in attacco con Quieto e il rientrante Kamate ai suoi lati. In porta Calligaris, con linea difensiva composta da Aidoo e Cocchi sulle fasce e la coppia Stante-Matjaz in mezzo. Stankovic in cabina di regia, scortato da Akinsanmiro e Di Maggio. Calcio di inizio alle ore 16, qui su FcInter1908 la diretta testuale del match.

Le formazioni ufficiali di Verona-Inter:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): 20 Chiesa; 5 Nwanege, 25 Doucouré, 28 Corradi; 7 Patanè, 21 Rihai, 33 Lima, 3 Rigo (C); 80 Cissé; 11 Diao, 9 Dentale. A disposizione: 75Marchetti, 4 Dalla Riva, 8 Ventura, 17 Agbonifo, 18 Szimionias, 19 De Battisti, 29 Minnocci, 37 Trevisan, 42 Fagoni, 77 Pavanati, 98 Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.

INTER (4-3-3): 1Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic (C), 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 21 Raimondi, 2 Nezirevic, 7 Owusu, 13 Motta, 14 Berenbruch, 16 Guercio, 18 Zuberek, 22 Spinaccè, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Gabriele Sacchi (sez. Macerata). Assistenti: Tomasi-Pandolfo.