Primavera, Cesena-Inter 1-1 risultato finale: Esposito non basta, occasione sprecata

Prosegue il momento difficile dell'Inter di Chivu, che non va oltre il pareggio per 1-1 sul campo del Cesena (fanalino di coda del campionato e reduce da 8 sconfitte consecutive) e spreca una grande occasione per recuperare terreno in classifica. Brutta prestazione da parte della Primavera nerazzurra, che soffre le tante assenze e un terreno di gioco in pessime condizioni. L'Inter passa in vantaggio nell'ultima occasione del primo tempo grazie a un bel gol di testa di Esposito, ma vanifica tutto a inizio ripresa facendosi sorprendere da un gran sinistro a giro di Carlini. Frenesia, confusione e poche idee: i nerazzurri non riescono a riportarsi avanti e rischiano la beffa in pieno recupero, ma il colpo di tacco di Polli si spegne a pochi centimetri dal palo.