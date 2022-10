Primavera, Fiorentina-Inter 0-1 risultato finale: prima vittoria nel segno di Iliev

Il giorno della prima vittoria in campionato è finalmente arrivato per l'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra vince sul campo della Fiorentina e cancella lo "0" dalla casella dei successi. Un successo firmato Nikola Iliev che, tornato titolare dopo più di un mese, regala un saggio delle sue qualità tecniche su imbucata del neo entrato Esposito. Prova di carattere e personalità per la formazione interista, nonostante le numerosissime assenze fra infortuni, squalifiche e calciatori aggregati alla Prima Squadra. I padroni di casa, forti di una classifica decisamente migliore e fin qui sempre vittoriosi sul terreno amico, pagano l'eccessiva imprecisione negli ultimi metri. Gara a lungo bloccata sullo 0-0, con poche occasioni da gol e tanto equilibrio in mezzo al campo: per i nerazzurri 3 punti d'oro, con la speranza che sia l'inizio della risalita.