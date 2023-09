Primavera, Frosinone-Inter 1-2 risultato finale: vittoria che vale il secondo posto

Primo successo esterno per l'Inter di Cristian Chivu, che vince con il punteggio di 1-2 sul campo del Frosinone e si porta al secondo posto in classifica alle spalle del Milan. La Primavera nerazzurra, ancora imbattuta in gare ufficiali, comincia bene e passa in vantaggio con un gol molto fortunato di Kamate, che trova un rimpallo beffardo che non lascia scampo al portiere avversario. A inizio ripresa ci pensa Di Maggio, capitano di giornata, a mettere a segno la rete del raddoppio trasformando un calcio di rigore. Inter sempre in controllo del match, ai padroni di casa non basta il gran destro dalla distanza di Boccia.