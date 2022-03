Primavera, Inter-Cagliari 1-0 risultato finale: basta un lampo di Valentin Carboni

Quinto risultato utile consecutivo per i nerazzurri, che salgono così al secondo posto in classifica con 42 punti

Le due squadre scendono in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Cagliari in maglia bianca.

Ennesima fuga in solitaria di Peschetola, Conti non può far altro che trattenerlo: giallo inevitabile.

Vittoria di forza, carattere e personalità per l'Inter di Chivu, che batte 1-0 il Cagliari e conquista il quinto risultato utile consecutivo, portandosi così al secondo posto in classifica a quota 42 punti. Decide un gol nella ripresa del gioiellino Valentin Carboni, sempre più determinante anche contro gente più grande. Partita dai ritmi alti, giocata con grande intensità ma con poche, vere occasioni da rete. La gara cambia nella ripresa, quando Chivu inserisce due attaccanti di peso come Abiuso e Zuberek al posto dei folletti Peschetola (pimpante e propositivo, ma troppo lontano dalla porta) e Jurgens (troppo leggero in mezzo ai due giganti della difesa sarda). Serve un lampo per sbloccare il punteggio, e chi se non Valentin Carboni può pensarci? Il gioiellino nerazzurro riceve e calcia da fuori area, mettendo il pallone lì dove D'Aniello non può arrivarci. Successo prezioso per la Primavera interista, che sembra aver finalmente trovato la quadra giusta.