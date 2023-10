Primavera, Bologna-Inter 2-3 risultato finale: vittoria all’ultimo respiro!

Ottava giornata di campionato per i nerazzurri, primi in classifica: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Vittoria all'ultimo respiro per l'Inter Primavera, che batte il Bologna grazie a una magia di Berenbruch allo scadere del recupero e mantiene prima posizione in classifica e imbattibilit stagionale in campionato. 2-3 il risultato finale, al termine di una gara in bilico fino al triplice fischio dell'arbitro. Ritmi subito altissimi: i nerazzurri passano in vantaggio dopo soli 4 minuti con il solito Kamate (quinto centro nelle ultime 5 partite), ma i padroni di casa rispondono immediatamente con Mangiameli, ex Milan. Le due squadre si affrontano senza risparmiarsi, ma faticano a rendersi pericolose in avanti e il primo tempo termina sull'1-1.

12:59 - 28 ott Non c'è più tempo! L'Inter batte il Bologna e mantiene il primo posto in classifica! 96' 12:58 - 28 ott GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEER!! BERENBRUUUUUUCH!! Capolavoro del centrocampista nerazzurro, che trova un destro a giro dalla distanza che fulmina Bagnolini! 12:50 - 28 ott Concessi 7 minuti di recupero. 90' 12:50 - 28 ott GOL DEL BOLOGNA: Busato lavora un bel pallone sulla destra e trova a centro area Ravaglioli, che tutto solo calcia di prima e insacca. 88' 12:48 - 28 ott Lancio lungo per Sarr, Bagnolini esce dall'area e spazza senza fare complimenti. 84' 12:43 - 28 ott Cambio per l'Inter: entra Nezirevic per Miconi. 83' 12:43 - 28 ott Bologna vicino al gol: corner dalla sinistra, Svoboda sale in cielo e colpisce di testa, ma non trova la porta. 80' 12:41 - 28 ott Tripla sostituzione per il Bologna: fuori Mercier, Hodzic e Menegazzo, entrano Svoboda, Busato e Ravaglioli 79' 12:37 - 28 ott Ammonito Menegazzo per simulazione. 77' 12:37 - 28 ott Ammonito Berenbruch per fallo su Rosetti. 76' 12:37 - 28 ott Occasione colossale per l'Inter, Sarr si ritrova a tu per tu con Bagnolini ma spara addosso al portiere del Bologna. 73' 12:33 - 28 ott Cambio per il Bologna: esce Mangiameli, al suo posto entra Ebone. 72' 12:33 - 28 ott GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! STANKOVIIIIIIIIIC!! Calcio d'angolo dalla sinistra, il numero 4 nerazzurro si ritrova tutto solo a centro area e di testa senza neanche saltare mette la palla in fondo al sacco! 71' 12:30 - 28 ott Sostituzione per l'Inter: fuori Stabile, dentro Matjaz. 69' 12:29 - 28 ott Bagnolini si scontra con il compagno di squadra Mercier, entrambi rimangono a terra: entra in campo lo staff medico del Bologna. 67' 12:28 - 28 ott Inter a un passo dal gol: cross dalla sinistra di Motta, il colpo di testa a colpo sicuro di Berenbruch si stampa sul palo. 64' 12:23 - 28 ott Primo cambio per il Bologna: entra Cesari per Idaro. 61' 12:20 - 28 ott Fallo ingenuo di Motta su Menegazzo: punizione dal limite per il Bologna. 58' 12:17 - 28 ott Che occasione per l'Inter! Bagnolini esce male su Sarr e regala il pallone a Berenbruch, che calcia di prima intenzione dalla distanza ma non inquadra la porta. 56' 12:15 - 28 ott Sarr si ritrova il pallone a tu per tu con Bagnolini, ma si alza la bandierina del guardalinee: fuorigioco. 55' 12:15 - 28 ott Chance per l'Inter: cross velenoso dalla sinistra di Motta, sul secondo palo spunta Kamate che manca il pallone di un soffio. 53' 12:12 - 28 ott Triplo cambio per l'Inter: escono Bovo, Zuberek e Di Maggio, entrano Stankovic, Sarr e Berenbruch. 49' 12:09 - 28 ott Quieto prova a pescare un compagno in area di rigore, Bagnolini esce in presa alta e blocca il pallone. 12:06 - 28 ott Comincia il secondo tempo di Bologna-Inter. 11:50 - 28 ott Finisce qui il primo tempo di Bologna-Inter: Mangiameli risponde a Kamate. 48' 11:49 - 28 ott Entrata in scivolata da dietro di Amey su Zuberek, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 46' 11:48 - 28 ott Menegazzo cerca Idaro sul secondo palo, suggerimento troppo profondo che si spegne sul fondo. 11:49 - 28 ott Concessi 3 minuti di recupero. 42' 11:43 - 28 ott Schema su corner per il Bologna che libera al tiro Baroncioni, conclusione che termina sopra la traversa. 40' 11:42 - 28 ott Imbucata di Kamate per Zuberek, palla leggermente troppo lunga. 36' 11:37 - 28 ott Kamate premia la sovrapposizione di Miconi, il suo traversone viene deviato: angolo per l'Inter. 33' 11:34 - 28 ott Zuberek sfida in uno contro uno Diop, ha la meglio il difensore del Bologna. 32' 11:33 - 28 ott Baroncioni prova a sorprendere Raimondi direttamente da calcio d'angolo, respinge il portiere dell'Inter. 31' 11:33 - 28 ott Occasione per il Bologna: Mangiameli riceve al limite dell'area e prova il destro a giro, Raimondi vola e manda in corner. 26' 11:28 - 28 ott Baroncioni accelera sulla sinistra e crossa, palla troppo lunga: sfuma l'azione del Bologna. 24' 11:25 - 28 ott Kamate rimane a terra dopo uno scontro con Menegazzo, gioco interrotto. 20' 11:22 - 28 ott Zuberek lavora bene di sponda e allarga sulla sinistra per Motta, il suo cross viene allontanato dalla difesa del Bologna. 19' 11:20 - 28 ott Bovo trattiene vistosamente Menegazzo: primo ammonito del match. 16' 11:18 - 28 ott Quieto prova ad accendersi sulla sinistra, Mercier lo contiene ma concede un calcio d'angolo all'Inter. 12' 11:15 - 28 ott GOL DEL BOLOGNA: cross dalla sinistra di Baroncioni, Mangiameli anticipa Stabile e di testa non lascia scampo a Raimondi. 7' 11:08 - 28 ott Kamate riceve sulla destra e crossa, palla che attraversa tutta l'area del Bologna senza trovare compagni pronti all'appuntamento. 6' 11:08 - 28 ott Calcio di punizione per il Bologna: calcio Byar, palla di poco sopra la traversa, Raimondi controlla la traiettoria. 4' 11:06 - 28 ott GOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEER!! KAMATEEEEEEEE!! Nerazzurri subito in vantaggio: Di Maggio scappa sulla sinistra e mette in mezzo, sul pallone arriva Kamate che anticipa tutti e batte Bagnolini! 11:01 - 28 ott Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 10:58 10:59 - 28 ott Le due squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo: Bologna in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca da trasferta.

Nella ripresa Chivu manda subito in campo i "big": entrano Stankovic, Berenbruch e Sarr, e la musica cambia. L'Inter prende il comando delle operazioni e si porta avanti proprio con il serbo, che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I felsinei arrancano, i nerazzurri sprecano più volte il colpo del ko, ma quando tutto lascia pensare a un successo per i ragazzi di Chivu arriva la doccia gelata con Ravaglioli, che al 90' batte nuovamente Raimondi. Tutto finito? Macchè! L'arbitro concede 7 minuti di recupero e sia Bologna che Inter rompono ogni schema alla ricerca del gol. Al 96', a pochi secondi dal termine, Berenbruch disegna un capolavoro con il destro, il piede "sbagliato", che manda in estasi i nerazzurri.

Ottava giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dalla sconfitta in Youth League contro il Salisburgo (primo ko stagionale), riprende il proprio cammino nazionale da prima in classifica e ancora imbattuta affrontando il Bologna. Il tecnico nerazzurro rispolvera al centro dell'attacco Jan Zuberek, titolare per la prima volta a 9 mesi dall'ultima volta, supportato dai confermatissimi Kamate e Quieto. In porta c'è Raimondi, al centro della difesa torna Stabile al fianco di Stante, con la novità Miconi a destra e Motta a sinistra, in mezzo al campo Bovo con Di Maggio e Akinsanmiro ai suoi lati. Inizialmente in panchina Stankovic, Berenbruch e Sarr. Calcio di inizio alle ore 11.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter:

BOLOGNA (4-2-3-1): 1 Bagnolini; 28 Mercier, 22 Diop, 6 Amey (C), 42 Baroncioni; 5 Hodzic, 8 Rosetti; 18 Idaro, 67 Byar, 4 Menegazzo; 91 Mangiameli. A disposizione: 72 Happonen, 75 Verardi, 2 Carretti, 7 Cesari, 9 Ebone, 10 Busato, 11 Ravaglioli, 15 Svoboda, 21 Schiavoni, 53 Lai, 69 Tonin. Allenatore: Luca Vigiani.

INTER (4-3-3): 21Raimondi; 26 Miconi, 15 Stante, 6 Stabile, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 5 Bovo, 8 Di Maggio (C); 10 Kamate, 18 Zuberek, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 2 Nezirevic, 4 Stankovic, 9 Sarr, 14 Berenbruch, 17 Vedovati, 19 Matjaz, 22 Spinaccè, 24 Ricordi, 27 Aidoo, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Andrea Zanotti. Assistenti: Cassano-Cavalli.