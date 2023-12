Primavera, Inter-Milan 1-1 risultato finale: Di Maggio evita la prima sconfitta

Quattordicesima giornata di campionato: è il giorno del derby di Milano. Su Fcinter1908 la diretta testuale del match

Finisce 1-1 il derby Primavera tra Inter e Milan: i nerazzurri mantengono primo posto in classifica e imbattibilità in campionato, al termine di un match molto combattuto. Primo tempo di marca rossonera, che in avanti schierano tutti i big. Proprio uno di loro, Cuenca, sblocca la gara con uno splendido sinistro sul quale Calligaris può far poco. I nerazzurri reagiscono ma faticano a trovare la porta avversaria, con gli ospiti che controllano senza troppi patemi e ripartono pericolosamente.

Inter 1-1 Milan

13:03 - 17 dic Non c'è più tempo! Finisce 1-1 il derby Primavera tra Inter e Milan. 12:52 - 17 dic Concessi 6 minuti di recupero. 89' 12:50 - 17 dic Cambio per l'Inter: dentro Bovo, fuori Kamate. 86' 12:47 - 17 dic Cambio per il Milan: entra Sala per Cuenca. 85' 12:46 - 17 dic Cartellino giallo per Magni, che ferma fallosamente Kamate. 83' 12:45 - 17 dic Acceso battibecco tra Chivu e Abate: i due tecnici alla fine si chiariscono e si stringono la mano. 80' 12:40 - 17 dic Doppio cambio per l'Inter: escono Cocchi e Quieto, entrano Motta e Vedovati. 79' 12:40 - 17 dic Missile dalla distanza di Stankovic, palla che sfiora il palo. 77' 12:38 - 17 dic Ammonito Raveyre per perdita di tempo. 73' 12:34 - 17 dic Sostituzione Milan: entra Bonomi per Traore. 71' 12:32 - 17 dic Ancora protagonista Di Maggio: cross profondo, sul secondo palo arriva Aidoo che in spaccata non trova la porta. 68' 12:30 - 17 dic Assedio Inter: Di Maggio pesca Spinaccè, che controlla e spara addosso a Ravyere, bravo a chiudergli lo specchio della porta. 67' 12:28 - 17 dic Ancora Inter: Sarr appoggia per Quieto, ma il suo tentativo è a metà tra un tiro e un cross e non sorprende Raveyre. 64' 12:26 - 17 dic Entrata decisa di Matjaz, ammonito. 63' 12:26 - 17 dic GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!! DI MAGGIOOOOOOOOO!! Cross dalla tre quarti di Di Maggio, Sarr taglia a centra area e sfiora il pallone, beffando così Raveyre! 61' 12:23 - 17 dic Cambio per il Milan: dentro Sia per Camarda. 60' 12:22 - 17 dic Prosegue l'offensiva dell'Inter, con Quieto e Cocchi che mettono palloni a ripetizione dalla sinistra. 57' 12:21 - 17 dic Cambio per l'Inter: esce Akinsanmiro, entra Spinaccè. 52' 12:17 - 17 dic Inter vicinissima al pareggio: corner dalla sinistra, Matjaz gira di testa ma colpisce il palo. 51' 12:14 - 17 dic Palla in mezzo di Quieto, Stalmach allontana male di testa e regala un calcio d'angolo all'Inter. 46' 12:08 - 17 dic Milan in 10! Seconda ammonizione per Bakoune, che entra in ritardo su Quieto. 12:07 - 17 dic Comincia il secondo tempo, nessun cambio per i due tecnici. 11:50 - 17 dic Finisce qui il primo tmepo di Inter-Milan. 46' 11:49 - 17 dic Entrata troppo decisa di Stante su Traore, l'arbitro lo ammonisce. 11:48 - 17 dic Concesso un minuto di recupero. 40' 11:43 - 17 dic Ennesimo affondo sulla sinistra di Cocchi ed ennesimo cross, Raveyre allontana di pugno. 37' 11:40 - 17 dic Replica Inter affidata a Kamate: il francese punta e salta il diretto avversario ed entra in area, guadagnando un calcio d'angolo. 36' 11:39 - 17 dic Che occasione per il Milan: punizione che trova Cuenca tutto solo in mezzo all'area, il numero 10 rossonero sfiora soltanto e non trova la porta. 35' 11:38 - 17 dic Ammonito Akinsanmiro, primo giallo anche per l'Inter. 33' 11:38 - 17 dic Traversone insidioso del Milan, Aidoo tocca e Calligaris blocca il pallone senza problemi. 30' 11:35 - 17 dic L'Inter ci prova ancora sulla sinistra, chiude bene la difesa del Milan. 23' 11:27 - 17 dic Risposta immediata del Milan: cross basso dalla sinistra, sul palo lontano arriva Kamate che calcia con il piatto mancino, Raveyre respinge con i piedi. 21' 11:26 - 17 dic Ancora Milan pericolosissimo: strepitosa uscita bassa di Calligaris che anticipa all'ultimo Camarda, la palla arriva a Bakoune che calcia di prima intenzione, salvataggio di Stante. 19' 11:24 - 17 dic GOL DEL MILAN: Zeroli ruba palla a Di Maggio con un'entrata molto decisa, Cuenca riceve al limite dell'area e lascia partire un sinistro a giro che si infila all'incrocio dei pali. 15' 11:18 - 17 dic Grande battaglia in mezzo al campo, ritmi frenetici e tanta intensità. 7' 11:17 - 17 dic C'è subito un'ammonizione: cartellino giallo per Bakoune, trattenuta su Di Maggio. 6' 11:09 - 17 dic Sul ribaltamento di fronte il Milan ottiene un calcio d'angolo. Ritmi subito altissimi. 5' 11:09 - 17 dic Ripartenza veloce dell'Inter, Sarr allarga per Cocchi che mette in mezzo di prima intenzione, allontana la difesa del Milan. 2' 11:06 - 17 dic Prima interruzione di gioco: palla in profondità per Sarr, Raveyre deve uscire e lo travolge. Entrambi i giocatori rimangono a terra, intervengono gli staff medici. 11:03 - 17 dic Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 11:03 - 17 dic L'arbitro fa osservare un minuti di silenzio in memoria di Antonio Juliano. 11:00 11:01 - 17 dic Le due squadre fanno il loro ingresso in campo accompagnate dalla terna arbitrale: Inter in classica divisa nerazzurra, Milan in rossonero. 10:50 10:50 - 17 dic Inter e Milan rientrano negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match. 10:25 10:39 - 17 dic Le due squadre scendono in campo per la fase di riscaldamento.

Nella ripresa l'incontro svolta dopo un solo minuto: Bakoune, già ammonito, si fa espellere ingenuamente, e da questo momento inizia un vero e proprio assedio dell'Inter. Matjaz scheggia il palo di testa, Di Maggio sale in cattedra e trova il gol del pareggio con un traversone beffardo, sul quale Sarr sfiora soltanto, e la palla rotola in rete. Occasioni a grappolo per i nerazzurri, che non riescono però a completare la rimonta.

Quattordicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter, capolista e ancora imbattuta (oltre che fresca di passaggio del turno in Youth League), ospita al Konami Youth Development Centre il Milan, in un derby di Milano che vale la testa della classifica. I rossoneri di Abate occupano attualmente la seconda posizione con 26 punti, uno in meno dei nerazzurri di Chivu. Formazioni tipo per i due tecnici: padroni di casa che ritrovano Calligaris in porta e Kamate in attacco con Sarr e Quieto, ospiti con tutti i big, da Zeroli a Traore, da Cuenca a Camarda. Calcio di inizio alle ore 11.

Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic (C), 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 21 Raimondi, 2 Nezirevic, 5 Bovo, 13 Motta, 16 Guercio, 17 Vedovati, 22 Spinacce, 23 Maye, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (4-2-3-1): 1 Raveyre; 2 Bakoune, 15 Parmiggiani, 4 Malaspina, 23 Magni; 18 Zeroli (C), 8 Stalmach; 17 Scotti, 10 Cuenca, 20 Traore; 9 Camarda. A disposizione: 12 Torriani, 24 Bartoccioni, 11 Sia, 21 Liberali, 22 Eletu, 27 Martinazzi, 28 Sala, 29 Perera, 30 Bonomi, 32 Simmelhack, 42 Tezzele. Allenatore: Ignazio Abate.

Arbitro: Andrea Bordin. Assistenti: Tempestilli-Pressato.