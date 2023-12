Primavera, Lecce-Inter 1-4 risultato finale: il 2023 finisce con una vittoria

Si chiude con una vittoria il 2023 dell'Inter Primavera: i nerazzurri si impongono sul campo del Lecce con il punteggio di 1-4 e ritrovano il successo dopo 5 pareggi per 1-1 consecutivi. I ragazzi di Chivu terminano l'anno al primo posto con 31 punti, unica squadra del campionato ancora imbattuta. Apre le marcature Stankovic con un capolavoro su punizione allo scadere del primo tempo, poi la partita decolla nella ripresa: Pascalau trova il pareggio con un colpo di testa, ma Kamate pochi minuti dopo riporta l'Inter in vantaggio. I nerazzurri prendono il comando delle operazioni e dilagano: Di Maggio fa tris con un gran destro a giro dal limite, Akinsanmiro cala il poker deviando fortunosamente un tiro di Kamate.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Lecce in classica divisa giallorossa, Inter in maglia bianca.

Occasione per l'Inter: angolo dalla destra, Di Maggio prolunga la traiettoria, arriva Spinaccè che colpisce di testa, Borbei non si fa sorprendere.

Prima ammonizione anche per l'Inter: cartellino giallo per Stante.

Cambio per l'Inter: entra Berenbruch per Quieto.

Triplo cambio per l'Inter: entrano Vedovati, Diallo e Bovo per Kamate, Spinaccè e Stankovic.

Ultimo cambio per l'Inter: entra Ricordi per Di Maggio.

Quindicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, prima in classifica e ancora imbattuta (ma reduce da 5 pareggi per 1-1 consecutivi), chiude il 2023 affrontando in trasferta il Lecce, in ripresa dopo un inizio di stagione complicato. Il tecnico nerazzurro schiera la formazione tipo, con l'unica novità rappresentata da Spinaccè al centro dell'attacco al posto di Sarr. Calcio di inizio alle ore 12:30.