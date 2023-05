Primavera, Napoli-Inter 1-2 risultato finale: quanti rimpianti per i nerazzurri

Finisce con una vittoria in trasferta il campionato dell'Inter di Chivu: la Primavera nerazzurra batte 1-2 il Napoli e condanna i partenopei alla retrocessione. Un successo che sa di rimpianto per la formazione interista, che chiude così al sesto posto a quota 55 punti, gli stessi della Roma, ma manca l'appuntamento con i playoff a causa degli scontri diretti. L'Inter, decimata dalle assenze fra convocato in Prima Squadra e calciatori al Mondiale U20, passa in vantaggio al 20' grazie al colpo di testa di Sarr. Nella ripresa il Napoli prova il tutto per tutto per trovare il gol che valga i playout e lo trovano con una punizione velenosa calciata da Iaccarino, ma nel finale arriva la rete della vittoria nerazzurra firmata Martini.

Ultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo per 5-0 contro il Cesena ma ormai matematicamente fuori dai playoff, chiude la sua stagione affrontando in trasferta il Napoli, terz'ultimo e costretto a passare dai playout per evitare la retrocessione. Una partita senza interessi di classifica, ma sempre affascinante e prestigiosa. Il tecnico nerazzurro ritrova Iliev, che torna in campo da titolare a quasi due mesi dall'ultima volta. Con lui in attacco ci sono Owusu e Sarr. In difesa, davanti a Botis, si rivede Nezirevic, che compone la linea a 4 con Kassama, Matjaz e Pelamatti. A centrocampo spazio a Grugar in cabina di regia, con Martini e Kamate ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 13.