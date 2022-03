Primavera, Roma-Inter 1-1 risultato finale: non basta il capolavoro di Casadei

Sesto risultato utile consecutivo per i nerazzurri: i giallorossi resistono in 10 e mantengono invariato il distacco in classifica

Fabio Alampi

Roma 1-1 Inter

14:53 - 19 mar Non c'è più tempo! Finisce qui la sfida tra Roma e Inter. Apre le marcature Casadei con una punizione capolavoro, pareggio giallorosso allo scadere del primo tempo con Voelkerling. 91' 14:49 - 19 mar Inter a un passo dal gol: cross morbido dalla sinistra di Nunziatini, sul secondo palo spunta il solito Casadei che di testa schiaccia ma il rimbalzo manda il pallone sopra la traversa. 90' 14:48 - 19 mar Saranno 3 i minuti di recupero. 88' 14:46 - 19 mar Iliev riceve palla sulla sinistra, converge e calcia dalla distanza: Mastrantonio manda in corner. 87' 14:45 - 19 mar Mischia nell'area di rigore della Roma, Casadei prova la girata ma viene murato da un difensore giallorosso. 84' 14:43 - 19 mar Doppio cambio per l'Inter: escono Franco Carboni e Grygar, al loro posto Nunziatini e Iliev 82' 14:41 - 19 mar Aumenta la pressione dell'Inter, la difesa della Roma soffre ma non crolla. 79' 14:37 - 19 mar Altri due cambi per la Roma: entrano Morichelli e Pagano, escono Volpato e Voelkerling. 77' 14:36 - 19 mar Lancio in profondità per Zuberek, Keramitsis fa buona guardia e lo contiene. 73' 14:36 - 19 mar Sostituzione Inter: esce Peschetola, entra Abiuso. 69' 14:27 - 19 mar Franco Carboni brucia sul tempo Ndiaye, che non può fare altro che stenderlo: secondo giallo ed espulsione, Roma in 10. 67' 14:25 - 19 mar Doppio cambio per la Roma: entrano Satriano e Oliveiras per Rocchetti e Cherubini. 61' 14:20 - 19 mar Roma vicina al gol: Volpato verticalizza per Voelkerling, Rovida esce e para in stile hockey. 60' 14:18 - 19 mar Casadei si sposta sulla sinistra, palla arretrata, velo di Peschetola che libera Valentin Carboni: il suo mancino di prima intenzione viene deviato in angolo da Mastrantonio. 57' 14:15 - 19 mar Primo cambio per l'Inter: esce Jurgens, entra Zuberek. 57' 14:15 - 19 mar Fallo tattico di Casadei su Volpato, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 54' 14:13 - 19 mar Reazione Roma: i giallorossi guadagnano il primo calcio d'angolo della ripresa. 50' 14:11 - 19 mar Casadei riceve palla e prova la conclusione dal limite, il suo destro termina non lontano dal palo. 14:11 - 19 mar Comincia il secondo tempo, nessun cambio per i due tecnici. 13:52 - 19 mar Finisce qui il primo tempo di Roma-Inter: Voelkerling allo scadere replica al gioiello su punizione di Casadei. 48' 13:48 - 19 mar Pareggio della Roma: cross dalla destra, Voelkerling anticipa Hoti e di testa gira la palla all'angolino dove Rovida non può arrivare. 47' 13:48 - 19 mar Girata di destro di Rocchetti, grandissima risposta di Rovida. 45' 13:46 - 19 mar Concessi 3 minuti di recupero. 42' 13:45 - 19 mar La difesa dell'Inter controlla senza problemi l'iniziativa della Roma. 38' 13:39 - 19 mar Occasione per la Roma: sinistro di mezzo esterno dalla distanza di Rocchetti, Rovida non si fa sorprendere. 37' 13:37 - 19 mar Ci prova la Roma: Tripi entra in area dalla destra e mette in mezzo un pallone velenoso, la difesa dell'Inter allontana. 34' 13:35 - 19 mar Contropiede micidiale dell'Inter: Valentin Carboni verticalizza per Jurgens, il sinistro dell'attaccante estone termina alto sopra la traversa. 31' 13:31 - 19 mar Prima ammonizione per l'Inter: cartellino giallo per Valentin Carboni, che entra in ritardo su Ndiaye. 27' 13:27 - 19 mar Proteste veementi della Roma per un contatto in area di rigore tra Rovida e Tripi, l'arbitro lascia proseguire. 24' 13:24 - 19 mar Cambio per la Roma: problemi fisici per Tahirovic, costretto a uscire dal campo. Al suo posto dentro Vicario. 22' 13:23 - 19 mar Inter a un passo dal raddoppio: slalom pazzesco di Peschetola, che parte dalla sua metà campo, semina gli avversari e calcia in porta, ma il suo diagonale mancino scheggia il palo. 19' 13:19 - 19 mar Punizione dalla sinistra per la Roma, Rovida esce di pugno ma travolge Sangalli: il capitano dell'Inter rimane a terra, necessario l'intervento dello staff medico nerazzurro. 17' 13:17 - 19 mar Cross dalla destra dell'Inter, uscita incerta di Mastrantonio che in due tempi riesce a bloccare il pallone. 14' 13:15 - 19 mar INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! CASADEIIIIII!! Capolavoro su punizione del numero 8 nerazzurro, che mette la palla all'incrocio dei pali! 12' 13:13 - 19 mar Jurgens sguscia tra due avversari e viene steso da Ndiaye, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 11' 13:12 - 19 mar Manovra avvolgente della Roma, il cross dalla sinistra di Rocchetti viene deviato e finisce dalle parti di Rovida, che blocca senza alcun problema. 9' 13:10 - 19 mar Prova a farsi vedere in avanti la Roma: lancio in profondità per Cherubini, palla troppo lunga che termina tra le braccia di Rovida. 7' 13:08 - 19 mar Scontro fortuito tra Jurgens e Valentin Carboni, fair play di Tahirovic che mette fuori il pallone. 4' 13:06 - 19 mar Break offensivo di Casadei, che avanza e verticalizza: Grygar entra in area ma viene fermato dalla difesa della Roma. 13:03 - 19 mar Fischio dell'arbitro, si comincia! 12:58 13:01 - 19 mar Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Roma in classica divisa giallorossa, Inter in maglia bianca da trasferta.

Sesto risultato utile consecutivo per l'Inter di Cristian Chivu che, nel big match della venticinquesima giornata del campionato Primavera, pareggia 1-1 sul campo della capolista Roma. Tanti rimpianti per i nerazzurri che, dopo essere passati in vantaggio grazie a una spettacolare punizione di Casadei, prima si fanno raggiungere da Voelkerling a pochi secondi dalla fine del primo tempo, e nella ripresa non riescono a sfruttare la superiorità numerica concessa per l'espulsione di Ndiaye. Pericolo scampato per i giallorossi, che resistono in 10 e mantengono invariato il distacco di 9 punti in classifica. L'Inter sale così a quota 43, ma rischia ora di subire il sorpasso del Cagliari, impegnato domani in casa contro il Bologna.

Venticinquesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, terza in classifica e reduce da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite, affronta la Roma capolista di Alberto De Rossi. Sfida di altissima classifica al Centro di Bartolomei, con due squadre attualmente distanziate da 9 punti. Il tecnico nerazzurro presenta 3 novità di formazione rispetto al successo di settimana scorsa contro il Cagliari: a centrocampo si rivede Casadei, che torna in campo dopo la botta alla testa rimediata contro l'Empoli andando a completare il reparto con capitan Sangalli e il ceco Grygar, preferito a Fabbian e Nunziatini. In difesa, davanti a Rovida, sulla sinistra torna Franco Carboni, con Zanotti a destra e la coppia Hoti-Moretti in mezzo. Davanti spazio alla fantasia di Peschetola e Valentin Carboni alle spalle di Jurgens. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali di Roma-Inter:

ROMA (3-4-1-2): 1 Mastrantonio; 15 Ndiaye, 5 Tripi (C), 34 Keramitsis; 2 Missori, 8 Tahirovic, 16 Faticanti, 22 Rocchetti; 10 Volpato; 7 Voelkerling, 29 Cherubini

A disposizione: 12 Berti, 30 Baldi, 3 Vicario, 4 Morichelli, 9 Satriano, 14 Oliveiras, 17 Di Bartolo, 18 Cassano, 21 Zajsek, 26 Louakima, 28 Pagano, 42 Pisilli

Allenatore: Alessandro Toti

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 23 Moretti, 6 Carboni F.; 25 Grygar, 4 Sangalli (C), 8 Casadei; 7 Peschetola; 38 Carboni V., 9 Jurgens

A disposizione: 21 Botis, 32 Calligaris, 3 Cortinovis, 10 Iliev, 14 Fabbian, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 19 Silvestro, 22 Abiuso, 29 Pelamatti, 35 Zuberek

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo)

Assistenti: Pedone - Basile